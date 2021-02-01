Алсу в белоснежном платье в пол с блестящими воланами предстала на сцене с Лещенко

Алсу не скрывает, что следит за своей внешностью. В 37 лет она может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Певица является мамой троих детей, поэтому даже к выбору образов относится очень ответственно. Она следит, чтобы наряды не выглядели слишком откровенными. В обычной жизни артистка зачастую носит джинсы, а вот на сцене она всегда блистает в сногсшибательных образах.

1 февраля день рождения отмечает Лев Лещенко. Девушка не могла его ни поздравить. Она решила поделиться видео, где они выступают на одной сцене. Алсу спела дуэтом с артистом свой хит «Вместе и навсегда». Тогда она была облачена в белоснежное платье в пол по фигуре с черными блестящими воланами, украшающими плечо и низ наряда. При этом у девушки волосы были собраны в пучок. В одной гамме с ней был одет именинник. Он предстал в брюках и молочном пиджаке с бабочкой.

«Сегодня день рождения у нашего дорогого Льва Лещенко! Благодарна судьбе за возможность лично знать Льва Валериановича с самого детства, учиться у него и всегда чувствовать его безусловную поддержку на протяжении всего моего творческого пути! За эти годы у нас накопилось очень много дуэтов и совместных выступлений, и, надеюсь, еще больше интересного ждет впереди! Хочется пожелать дорогому нашему дяде Леве крепкого здоровья, счастья, сил и терпения, чтобы радовать нас еще много-много лет», — написала звезда.

Поклонники присоединились к поздравлениям. При этом многие отметили красоту Алсу. «Сама женственность и элегантность», «Божественная девушка», «Алсу прекрасна!», «Как вы чудесно выглядите!», «Прекрасный дуэт», «Как Лещенко хорош собой», «Любимая песня», «Какое платье роскошное», «Вы всегда выглядите стильно», «Это нереально! Вообще не стареете», — прокомментировали пост подписчики.

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