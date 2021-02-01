«Один из самых актуальных»: Вера Брежнева в черном костюме оверсайз Tom Ford вышла в свет

Вера Брежнева не скрывает, что любит путешествовать. Обычно она проводит большую часть времени на гастролях. Однако благодаря пандемии коронавируса многие звезды смогли на время забыть о работе и побыть с семьей.

Недавно Вера приехала в Сочи, где приняла участие в фотосессии. Певица хвасталась тем, что продлила себя отпуск, оказавшись в курортном городе. Накануне девушка вернулась в столицу: она вновь провела весь день на съемках, а потом отправилась в театр мюзикла, где насладилась экспериментальной постановкой «Реверс».

«Такая красивая я поехала не домой», — призналась звезда. «И это стоит увидеть. 75 минут на одном дыхании. Равнодушным остаться просто невозможно. Очень крутая идея, постановка, работа актеров», — поделилась она впечатлениями.

Для выхода в свет Брежнева облачилась в черный костюм оверсайз. Хрупкая фигура певицы утопала в жакете и широких брюках. Белая рубашка и кеды дополнили образ. Она собрала волосы в небрежный хвост и накрасила губы алой помадой. Образ артистки для портала Teleprogramma.pro оценила стилист Элла Маковей.

«Вера Брежнева позирует в великолепном брючном костюме Том Ford. Хрупкая женская фигура в удлиненном «мужском пиджаке» оверсайз — излюбленный прием последних лет. Силуэт костюма один из самых актуальных в этом сезоне. Прямые брюки максимальной длины с заниженной посадкой, чуть приталенный жакет и белая рубашка, не застегнутая на несколько верхних пуговиц. Образ расслабленный, неофициальный. Это настроение поддерживают прическа и легкий мейкап. Образ не перегружен: из аксессуаров только тонкое кольцо», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Она является персональным консультантом по стилю, а также стилистом, шоппером. Элла прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция и имеет высшие образование.

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