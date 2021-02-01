«Какая красивая»: 20-летняя дочь Маликова обнажила плечи на побережье

На днях Дмитрий Маликов отметил свое день рождения. Ему исполнился 51 год. Личный праздник музыкант отметил на Мальдивах. Именно там сейчас отдыхает его семья – супруга, 20-летняя дочь Стеша и 3-летний сын Марк.

В своем Instagram девушка поделилась новой порцией снимков, на которых позировала в белоснежном ажурном платье на побережье океана. Стеша оголила плечи, похваставшись не только стройной фигурой, но и идеальным загаром.

«Как красиво! Какая красивая! Вау, красавица!» — писали пользователи Сети.

Отметим, что буквально через две недели Стеша отметит свое 21-летие. Она является студенткой факультета международной журналистики МГИМО, также успевает строить карьеру. В прошлом году дочь популярного музыканта снялась в клипе Мота.

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