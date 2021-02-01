Оксана Федорова в костюме-тройке и на шпильках появилась на соревнованиях по танцам

Оксана Федорова не скрывает, что ей нравится вести светский образ жизни. При этом она всегда находит время на семью. Девушка воспитывает сына Федорова и дочку Елизавету. В минувшем году она лично отвела семилетнюю наследницу в первый класс. А не так давно бывшая «Мисс Вселенная» посетила храм в праздник Крещения. В январе она старалась проводить время с пользой, поэтому несколько раз успела побывать в Большом театре.

Каждый раз Оксана выбирает для появления на публике женственные и элегантные образы. Недавно она отметилась в полностью белом луке с пальто и шифоновой юбкой. А вот для очередного выхода в свет девушка предпочла нетривиальный образ. Она появилась на соревнованиях по танцам в костюме-тройке светло-серого цвета. Зауженные брюки и жилетка подчеркнули ее фигуру, а жакет прибавил объема. Лаковые туфли на шпильке дополнили ее наряд.

«На турнире по бальным танцам. Более 10 лет не виделись с выдающимся танцором Славой Крикливым, с которым занимались в одном зале. Моему тренеру Геннадию спасибо за чудесный вечер и эмоции. Все, завтра бегу на танцевальную тренировку», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились красотой Федоровой. Многие отметили, что у нее идеальная фигура для мужских костюмов, поэтому она выглядит очень женственно. «Это прекрасно, что танцы доставляют такое удовольствие», «Вас бы увидеть на паркете», «Как вам идут костюмы», «Очень красивая», «Вы прекрасны даже в таких костюмах, это чудеса», «Идеальный образ, такая элегантная», — прокомментировали пост подписчики.

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