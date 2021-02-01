«Незаурядный образ, как и сама девушка»: стилиста впечатлил наряд Ольги Кузьминой

В прошлом году актриса Ольга Кузьмина вместе с Александром Энбертом стала победителями «Ледникового периода». После нового года девушка продолжает колесить по странам в рамках съемки программы «По секрету всему свету». На этот раз она оказалась в Турции. В своем Instagram Ольга поделилась кадром, на котором позировала в светлых джинсах, нюдовой куртке и объемном шарфе цвета градиента. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Ольга Трофимова отметила Кузьмина – девушка эффектная, оптимистичная и поэтому образы выбирает яркие.

«Градиент сейчас пользуется большой популярностью – от аксессуаров до сапог. Он всегда эффектен. Такой его оттенок гармонирует весьма неплохо с оттенком кожи Ольги, с базовой футболкой и с копной волос. Незаурядный образ, как и сама девушка. Игривый, за счет правильных акцентов, и в то же время легкий, благодаря светлому дениму и нюдовой куртке», — сказала Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – имидж-стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти поинт», опыт работы более 10 лет.

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