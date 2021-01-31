«Санки — молния!»: 45-летняя Навка в лимонном дутом комбинезоне покаталась с дочкой Надей на горке

Олимпийская чемпионка в танцах на льду провела уикенд с семьей с пользой для здоровья.

45-летняя Татьяна Навка ведет активный образ жизни. И отдыхать олимпийская чемпионка в танцах на льду предпочитает с пользой для здоровья. Вместе с семьей фигуристка провела вечер на заснеженной горке, составив компанию своему мужу Дмитрию Пескову и дочке Наде. Малышка позировала в белом утепленном комбинезоне с разноцветными полосочками в салатовых, малиновых, синих и голубых цветах. Ушки кроха прикрыла лавандовой шапочкой, не забыв про перчатки и ботинки на толстой подошве. Звездная мама Нади, как и ее дочка, отдала предпочтение дутому комбинезону, но только в лимонном оттенке.

Татьяна устроилась на санках, предложив дочке ее немного показать по снегу. Обе и фигуристка, и ее наследница лучились улыбками, давая понять, что прогулка им пришлась по душе.

В зимних гуляньях принял участие и муж олимпийской чемпионки в танцах на льду.

«Санки — молния!» — отметил Дмитрий Песков, отпуская дочку Надю с горки и малышка с визгом «полетела» по заснеженной дорожке.

«Любишь кататься, люби и саночки возить», — подписала забавные зимние кадры Татьяна.

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