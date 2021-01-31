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Земная герцогиня: Кейт Миддлтон запечатлелась в вязаной шапке и стеганой куртке за 160 фунтов стерлингов

Будущая королева Великобритании записала селфи-видео на пробежке.

Земная герцогиня: Кейт Миддлтон запечатлелась в вязаной шапке и стеганой куртке за 160 фунтов стерлингов
Кейт Миддлтон. Фото: Global Look Press

Герцоги Кембриджские находятся на изоляции в своем особняке Анмер Холл в Норфолке. Именно там Кейт Миддлтон решила записать селфи-видео во время пробежки, таким образом отметив неделю психического здоровья детей. Результатом поделилась с фанатами в семейном Instagram.

Герцогиня запечатлелась в темно-синей вязаной шапке с меховым помпоном и такого же оттенка стеганой куртке Barbour. Ее стоимость составляет 160 фунтов стерлингов (около 17 000 рублей).

«Найдите способы поделиться своими мыслями и чувствами с кем-то. Или найдите кого-нибудь, с кем можно поговорить. Ведь мы действительно должны быть лучшими версиями самих себя для наших детей, о которых заботимся», — сказала Миддлтон.

Добавим, что неделя психического здоровья детей проходит в Великобритании ежегодно в начале февраля – с 1 по 7-е.

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