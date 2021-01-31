В гостях у мамы: Орбакайте в жакете-мундире и джинсах с лампасами навестила Пугачеву в деревне Грязь

В одном из своих интервью шоумен Максим Галкин признался, что в просторном особняке они с Аллой Пугачевой используют все комнаты вплоть до чердака. Так, к примеру, у старшей дочери Примадонны отечественной эстрады Кристины Орбакайте и членов ее семьи есть в замке свои спальни. Таким образом, когда певица вместе с мужем бизнесменом Михаилом Земцовым и дочкой Клавой приезжает погостить у звездной мамы, им не приходится ютиться в гостевых комнатах, у каждого в доме есть свой угол.

На личной страничке в Instagram Юлия Проскурякова, которая после замужества с композитором Игорем Николаевым стала вхожа в дом Примадонны, поделилась памятным снимком с вечеринки в особняке певицы. Навестить именитую маму пришла и Кристина Орбакайте, она примерила белый жакет-мундир с погонами и джинсы с лампасами, дополнив образ прической в виде легких волн.

Примадонна отдала предпочтение кипенно-белому платью оверсайз с открытым плечом. Еще историк моды Александра Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники говорил о том, что с замужеством Алла Пугачева заметно похорошела и постройнела. За своей внешностью и фигурой певица следит в том числе и для того, чтобы радовать молодого мужа.

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