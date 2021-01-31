Вечеринка в деревне Грязь: Пугачева в кипенно-белом платье оверсайз увиделась с Орбакайте и Проскуряковой

Среди именитых гостей были замечены и другие близкие подруги Примадонны. Среди которых оказалась и жена модельера Валентина Юдашкина.

На личной страничке в Instagram Юлия Проскурякова поделилась памятным кадром, на котором она предстала с Примадонной отечественного шоу-бизнеса, ее старшей дочерью Кристиной Орбакайте, женой модельера Валентина Юдашкина — Мариной Юдашкиной, Олесей Судзиловской, Алиной Редель и многими другими. Вечеринка прошла в подмосковной деревне Грязь. Алла Пугачева время от времени устраивает торжества в своем особняке. Еще Кристина Орбакайте говорила о том, что ради мужа шоумена Максима Галкина ее именитая мама согласилась переехать в новый дом. Для Примадонны ведущий программы «Лучше всех» на Первом канале отстроил замок с множеством комнат. Все помещения вплоть до кладовки, по словам шоумена, она используют — свободных комнат у них нет.

Раньше большую часть времени певица проводила в Малых Бережках. На Истре у Примадонны есть своя дача. За особняком приглядывает 29-летний внук певицы Никита Пресняков и его молодая жена Алена Краснова. Теперь сын Кристины Орбакайте проводит уикенды на бывшей даче именитой бабушки. А она там и не появляется.

На вечере Алла Пугачева позировала в кипенно-белом платье оверсайз с открытым плечом. Певица предстала с объемной прической, которую она дополнила челкой. А вот Кристина Орбакайте примерила жакет, напоминающий по стилистике мундир и джинсы с лампасами, уложив белокурые локоны в виде легкий волн. Жена композитора и певца Игоря Николаева отдала предпочтение простой белой футболке. Рядом с Примадонной поставили корзину с цветами. Сама певица признавалась, что в восторге от полевых цветов.

Напомним, что вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным певица воспитывает двойняшек Гарри и Лизу. Дети Примадонны учатся в первом классе: они умеют читать, писать и бегло говорят по французски.

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