«Как всегда на высоте»: Лопырева заговорила о мировоззрении, облачившись в черный латекс

Виктория Лопырева вновь в Дубае. Хотя совсем недавно она успела побывать в Майами, затем на несколько дней приезжала в Москву и вновь улетела в теплые края. В своем Instagram блондинка поделилась новой порцией снимков, на которых позировала в черном костюме из латекса и куртке из замши цвета кэмел.

«У меня очень много друзей и я знаю, что жители Москвы, Алматы и Владивостока – в чем-то очень разные, но нас так объединила общая история: революция, войны, советский строй, что в результате всего этого, начал формироваться совершенно другой тип мировоззрения, не похожий на остальные. А как вы думаете, к какому типу мировоззрения мы ближе к восточному, или к западному?» — написала Лопырева.

Фанаты оценили образ модели.

«Как всегда на высоте! Красивая! Просто бомба!» — писали пользователи Сети.

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Напомним, недавно стало известно, что Виктория получила высокую должность в Москве. Теперь она будет работать в крупной ассоциации менеджеров.

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