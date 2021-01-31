Наталья Рудова появилась на дне рождения подруги в белоснежном костюме с «мужского плеча»

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» Наталья Рудова предстала в оверсайзном костюме и кроп-топе на светской вечеринке в честь юбилея модели Анастасии Решетовой. Об этом артистка сообщила в Stories личного микроблога.

Наталья считает себя сильной и независимой девушкой. А еще она неравнодушна к стилям кэжуал и спорт-шику. Именно поэтому вместо коктейльного платья или пышной юбки знаменитость надела костюм кипенно-белого цвета. Стоит отметить, актриса отдала предпочтение широкому крою вечернего наряда. Под пиджак оверсайз Рудова надела контрастный черный топ на тонких бретелях. Также Наталья дополнила образ кроссовками в тон костюму.

«О, да! Ну, в таком костюме я, конечно, вообще!» — отметила Наталья, пока собиралась на торжество.

На самой вечеринке Рудова танцевала и снимала интерьер ресторана. В этот вечер она запечатлелась не только с виновницей торжества — бывшей девушкой рэпера Тимати — Анастасией Решетовой, но и другими известными подругами. Например, с дизайнером Викторией Десятниковой актриса записала короткий ролик, где предстала в роли «прекрасного принца».

«Я сегодня на вечере со своим спутником, мой брутальный мужчина», — сказала про Рудову Десятникова.

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