«Хорошо отдохнуть»: Юлия Савичева в блестящем изумрудном платье позировала в ванной

Исполнительница Юлия Савичева опубликовала на своей странице свежее фото, на котором запечатлелась в темно-зеленом платье-футляре и ярко-красных туфлях-лодочках. Примечательно, что фото было сделано в просторной ванне.

Финалистка телепроекта «Фабрика звезд-2» позировала в номере одного из столичных отелей. Юлия забралась в белоснежную ванну и сфотографировалась с душем в руках. Так, «поющая» Савичева намекнула на скорую премьеру ее нового сингла.

«Впереди выходные, нужно хорошо будет отдохнуть! Я начинаю, ведь впереди у меня выпуск новой песни, обложка и масса всего интересного!?» — объяснила свое праздничное настроение Юлия.

Поклонники артистки остались в восторге от такой новости и образа кумира:

«Вы прям Русалка», «Как Ариель», «Какое яркое фото», «Рыжеволосой Юлечке очень идут оттенки зеленого», «Какое красивое платье, прекрасные туфли, обалденный макияж, восхитительный цвет волос и, конечно, сама шикарная и обворожительная Юлечка!», «Вы необыкновенны! Столько в Вас красоты, оригинальности, позитива всегда и креатива, восхищаюсь Вами», «Юлия, умеешь порадовать поклонников».

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