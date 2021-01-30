«Очень красивые сапожки»: Лиза Галкина оценила зимний образ своего отца на прогулке

Максим Галкин любит проводить время с детьми. Телеведущий общается с малышами на передаче «Лучше всех!». При этом у него хватает энергии, чтобы посвящать время и наследникам. Лизе и Гарри уже исполнилось по семь лет. Они ходят в школу, поэтому утро в замке Аллы Пугачевой начинается рано. А вечером малышей родители с радостью встречают дома. Однако в последние выходные января Галкин не упустил возможности и погулял с дочкой по заснеженным улочкам и саду.
Еще у замка юморист стал снимать видео. Он решил похвастаться ярким зимним пуховиком. Максим облачился в ярко-мандариновый пуховик оверсайз, шапку с помпоном и джинсы. Рядом с ним была Лиза, которая предстала в нежно-розовом пуховике и шапке в клеточку.
«У тебя очень красивые сапожки!» — засмотрелась на папины обновки девочка.
«Ты посмотри, какой у меня вообще ансамбль! Тут у меня шапо такое! Спортив шапо. Это я не знаю как назвать», — стал говорить Галкин.
«Се требо!» — предложила ему наследница.
«Се требо, точно. Это жабо де поле. Это какая-то курточка из подарочков. Это холява была! Ой, прости! Это плохое слово.. Бесплатно было. Ну и сапожки ле ша буте. Это что такое? Я забыл. Вроде кот в сапогах?» — продолжил юморист.
«Я не знаю», — призналась Лиза.
После диалога на французском языке они нашли перья и удивилась этому. Папа малышки предположил, что кого-то в их дворе ощипали. После этого Галкин отправился кататься с горок по сугробам. 44-летний артист тоже не отказался покататься с горок.
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