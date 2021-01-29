Монохромный street style: наряд Ляйсан Утяшевой впечатлил модного эксперта

Телеведущая Ляйсан Утяшева заговорила о снятии ограничений в Москве. В своем Instagram она опубликовала снимок, на котором запечатлелась во время прогулки по центру столицы, и отметила, что «скучала». Для выхода в свет она выбрала интересный монохромный street style образ в стиле спортшик, в модном цвете экрю. Об этом порталу Teleprogramma.pro рассказала имиджмейкер Лариса Тимиряева.

«Этот оттенок, с нотками натуральности (необработанного льна) просто ворвался в модный мир. Он занял позицию между бежевыми и белыми, следовательно, идеально сочетается с пастельными цветами, с белой и бежевой гаммой. Этот цвет гармонично сочетается с бежевыми кроссовками и каштановым оттенком волос, а также придает нежность как коже лица, так и всему образу.

Образ получился очень уютным за счет натуральности, мягкости и нежности и динамичным за счет спортивного стиля. Шика добавляет дубленка. Дубленки этой зимой-2021 просто на пике популярности, поскольку они заняли место, которое ранее занимали роскошные шубы из натурального меха. Ляйсан выглядит модно, стильно и очень нежно», — сказала Тимиряева.