Хит сезона: Бородина запечатлелась в комбинезоне и ботинках на грубой подошве

Ксения Бородина активно следит за модными трендами. Так, накануне она вышла в свет в модной в этом сезоне объемной куртке-жакете. Теперь же телеведущая запечатлелась в комбинезоне. Снимком она поделилась в своем Instagram. Это вариант одежды — абсолютный хит сезона-2020/21. Причем, модные эксперты утверждают, что варианты наряда могут быть самыми разными: в стиле Casual, спортивном, деловом и так далее.

Бородина выбрала классический черный вариант, который дополнила белым топом и такого же оттенка ботинками на грубой подошве. Эта обувь не выходит из моды на протяжении уже нескольких сезонов.

«Какая красотка, Ксюша! Красивая невероятно! Огонь!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что недавно телеведущая с семьей отдохнула на Мальдивах, после чего вновь приступила к съемкам. Накануне в своем микроблоге она рассказала фанатам, что, несмотря на закрытие «Дома-2», свободного времени у нее больше не стало.

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