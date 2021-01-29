Тренд на пайетки: дочь Малинина выбрала платье с перьями вслед за Бузовой

Младшая дочь Александра Малинина — Устинья — в конце прошлого года отметила свое 20-летие. Девушка пошла по стопам звездного папы и тоже занимается музыкой. Она учится в Королевском музыкальном колледже Лондона. При этом успевает следить за трендами и активно ведет свою страницу в Instagram.

С фанатами она поделилась снимком, на котором позировала на морском побережье. Устинья запечатлелась в золотистом платье с пайетками и перьями на юбке. Ранее в подобном выходила в свет Ольга Бузова и многие другие звезды.

«Устинья, ты такая красивая! Очень красиво! Русалочка», — писали пользователи Сети.

Добавим, что пайетки пользовались большой популярность в прошлом сезоне. Однако модные эксперты посоветовали «забрать» их и в нынешний.

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