Лучится солнечной улыбкой: красавица-дочка Елены Изаксон в шортах с бахромой позировала на пляже

Стефания знает все о моде. И даже больше.

Стефания Маликова вместе с семьей отдыхает в теплых краях. Будучи студенткой факультета международной журналистики МГИМО, она много времени уделяет учебе. При этом за время карантина и самоизоляции на фоне пандемии дочка композитора и певца Дмитрия Маликова успела заняться собственным бизнесом. Так, к примеру, она выпустила дизайнерскую коллекцию вечерних платьев для молодых девушек.

По словам Стеши, еще в подростковом возрасте ей нравилось шить, перешивать, украшать вещи бисером, пайетками и другими аксессуарами. Звездные родители свою наследницу полностью поддерживают. И не только морально, но и финансово. В этих вопросах никаких проблем у Стефании не возникало.

На личной страничке в Instagram Стеша Маликова то и дело публикует отпускные снимки, демонстрируя полную идиллию и слияние с природой. На свежем фото дочка певца предстала в модных джинсовых шортах с бахромой и бело-голубой футболке. В руках Стефания держала бейсболку. Ее образ дополнила объемная прическа в виде мелких кудрей. Дочка Елены Изаксон улыбалась на камеру, светясь от счастья.

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