Офисный аутфит: Рудковская запечатлелась в джоггерах из экокожи и ботинках Dior

Продюсер показала, как кипит работа в ее рабочем кабинете.

Яна Рудковская всегда тщательно подбирает свои наряды. Для театра, офиса или прогулки — ее аутфиты продуманы буквально для каждого момента. На этот раз блондинка показала в своем Instagram, как выглядит в стенах своего рабочего пространства.

«А работа в офисе кипит! Вас ждут новые: шоу, треки, клипы и проекты ! Открытие ледовой академии «Ангелы Плющенко» в Подмосковье, а затем в Москве! Мы готовим сотрудничество с крупнейшими мировыми и российскими брендами», — написала Рудковская.

Для работы Яна выбрала черные джоггеры из экокожи и ботинки Dior на грубой подошве. Образ дополнила облегающим джемпером.

Напомним, на днях младшему сыну Рудковской и Плющенко — Арсению — исполнилось уже четыре месяца. В своем микроблоге олимпийский чемпион показывал, как нянчится с наследником.

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