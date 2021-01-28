«Выглядит потрясающе»: Долина в леопардовом жакете и брюках-дудочках появилась на публике

Лариса Долина является одной из самых знаменитых джазовых певиц. В минувшем году она несколько месяцев провела в самоизоляции. В это время артистка отдыхала на даче с дочкой Ангелиной и внучкой Александрой. Даже в непростой время она вела лекции у студентов, но делала это дистанционно. А уже осенью певица вернулась в прежний ритм. Она ездила на фестивали, пела со своими учениками и снималась в телепередачах.

Ни для кого не секрет, что Лариса Александровна старается держать себя в форме. Несколько лет назад она поправилась и не могла вернуться в форму. Но в последнее время артистка поражает поклонников своей постройневшей фигурой. Ко всему прочему, она легко экспериментирует с имиджем. Певица смело носит как косухи с лосинами, так и женственные платья.

Накануне Долина приняла участие в джазовом концерте, который прошел в клубе Игоря Бутмана. Там она появилась в брюках-дудочках, вытягивающих силуэт, и леопардовом жакете с глубоким декольте. Обувь на каблуке дополнила ее образ. Певица сделала яркий макияж и пышные кудри. Наряд подчеркнул ее талию.

«Лариса Александровна выглядит потрясающе», — сделала комплимент звезде Ирина Братис, педагог и певица.

В этот вечер Долина показала свое мастерство и невероятный вокал. Женщину одарили не только овациями, но и теплыми словами. Образ артистки вызвал восторг у ее фанатов. Многие вновь отметили, что она постройнела. К слову, потом жакет певица сменила на более короткий и яркий, серебристого оттенка.

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