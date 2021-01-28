«Просто сногсшибательная»: Asti в платье бэби-долл фисташкового оттенка блеснула стройными ногами

В конце прошлого года певица Анна Дзюба, известная под сценическим псевдонимом Asti, вышла замуж. Избранником ее стал молодой человек по имени Станислав. Медовый месяц пара провела на Мальдивах и уже успела вернуться в Москву.

В своем Instagram Аня поделилась снимками, на которых позировала в платье бэби-долл фисташкового оттенка с пышной юбкой из шифона. Артистка блеснула стройными ногами, показав идеальный мальдивский загар. Образ певица дополнила золотистыми босоножками на ремешках и объемными серьгами в виде сердечек. А на голове сделала высокий хвост.

«Какая красота! Просто сногсшибательная! Вау, какая красивая!» — писали пользователи Сети.

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