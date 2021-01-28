Забрала из садика: Бородина запечатлела пятилетнюю дочку в цветной шубе и джинсах скинни

Ксения Бородина не скрывает, что хорошо зарабатывает. Недавно она с семьей отдохнула на Мальдивах. Девушка успела загореть перед началом нового рабочего года. Вернувшись в столицу, телеведущая перебрала гардероб и избавилась от старых вещей. Первым делом она отправилась в магазин и приобрела гольфы, ботинки и даже пуховик Prada. Не удивительно, что дочки знаменитости тоже ходят в люксовых нарядах.

28 января у Ксении выдался выходной. Вечером она отправилась за детьми. Дочку Марусю она забрала из школы. Рядом с учебным заведением находится садик, в который ходит ее вторая наследница Теона. За ней телеведущая тоже зашла. Девочка выбежала к маме в джинсах скинни и яркой пестрой шубе оверсайз. Малышка протянула Бородиной рисунок.

«Покажи, что там? Папа будет рад! Это папу ты нарисовала? Зайчик? Ну пошли за Маруськой. Она уже в машине нас ждет», — отреагировала звезда.

Пока они шли по коридору, телеведущая выведала, пела ли дочка на английском, и узнала, что Теона ела пиццу, но это было понарошку. После этого Ксения отвезла дочерей в кинотеатр, где они посмотрели мультфильм «Семейка Крудс – 2: Новоселье».

Поклонники восхитились заботливой мамой. При этом многие пришли в восторг от зимнего наряда пятилетней Теоны. Фанаты считают, что девочка вырастет модницей, как мама. Когда у нее было день рождения, то она сразу узнавала бренды одежды по коробкам.

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