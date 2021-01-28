Актуально для зимы: Ани Лорак выбрала трендовый пуховик, как у Бондарчук и Юдашкиной

Объем — это главное отличие всех модных пуховиков этого сезона. Они могут быть самого разного цвета и даже фасона: короткие или длинные, в виде жакетов или с поясом. Разные их варианты можно встретить у российских звезд.

Так, ранее Светлана Бондарчук и Марина Юдашкина выбрали короткие пуховики. В подобных недавно были замечены и другие селебрити. А вот Ани Лорак решила прогуляться в трендовом пуховике из денима. Фото она опубликовала в своем Instagram. Образ завершился джинсами такого же оттенка и черной шапкой.

«Красивая! Какая вы классная! Ура, зимние фото! Невероятная!» — писали пользователи Сети.

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Добавим, что модные дизайнеры предлагают не ограничиваться на каком-то одном виде ткани для пуховика. Это может быть экокожа, деним, покрытие в стиле металлик и так другие варианты.

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