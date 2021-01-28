Вечер в Париже: Водянова в кружевном платье на запах и ботильонах на шпильке вывела в свет сестру

Наталья Водянова больше года назад переехала в просторный особняк в Париже. Она проживает там с пятью детьми: Лукасом, Невой, Виктором, Максимом и Романом. Девушка не скрывает, что может жить на широкую ногу. Она с 17 лет покоряет мировые подиумы. А минувшей осенью модель вышла замуж за французского миллиардера Антуана Арно. Они вместе уже почти 10 лет, но не спешили ставить штамп в паспортах.

Несмотря на свой звездный статус, Наталья не забывает о родных. Недавно у нее в гостях была бабушка. Теперь она радушно приняла дома свою сестру Кристину. Девушка проживает в Нью-Йорке, но решила приехать к знаменитой родственнице. На выходных девушки провели вечер, играя в шахматы. А вот 28 января они отправились на презентацию ювелирных изделий бренда Chaumet. Модель взяла с собой сестру.

Водянова любит наряжаться, поэтому не упустила возможности выгулять новый наряд. Она предстала в черном платье миди на запах. Силуэтный наряд дополнили ботильоны на шпильке с подворотами. А в руках девушка держала сумку Prada. Наряд подчеркнул ее тонкую талию и стройные ноги. Она осмотрела драгоценности, а потом познакомилась с художником, который сделала девушкам подарок — картину с надпись «Сестры».

Кристина предпочла повседневный образ. Она облачилась в широкие джинсы и алый свитер. При этом пальто и шляпу она сняла, когда пришла на мероприятие. Наталья же была в дубленке. Модель подарила родственнице цепочку с малахитовой подвеской.

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