«Ярко, сочно!»: Собчак в цветном платье-халате оголила стройные бедра

Ксения Собчак с мужем Константином Богомоловым отдыхают на Мальдивах. В своем микроблоге она делится моментами отдыха и личными фотографиями. На этот она позировала в ярком платье-халате, оголив стройные бедра. Образ она дополнила соломенной шляпой и шлепками Chanel в красно-белую полоску.

«Ярко, сочно! Красивая! Как классно!» — писали пользователи Сети.

Напомним, накануне Собчак призналась, как завязала с алкоголем. Историю она рассказала в своем YouTube-шоу, когда беседовала с Никитой Ефремовым. Отправной точкой стал тот факт, когда популярную блондинку в нетрезвом виде не впустили в одно из популярных заведений Москвы. С тех пор Ксения решила завязать с приемом горячительных напитков.

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