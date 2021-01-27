В леопардовом стиле: Арзамасова вслед за другими звездами выбрала трендовый пуховик

В канун нового года 25-летняя Лиза Арзамасова вышла замуж за 47-летнего Илью Авербуха. Молодая жена успела найти общий язык с сыном фигуриста от Ирины Лобачевой, которому 16 лет. Все вместе они побывали в Сочи, где после Нового года олимпийский чемпион ставил ледовое шоу «Чемпионы».

Семья уже вернулась в Москву, а в своем Instagram Лиза решила поделиться фото с прогулки. Она выбрала модный пуховик с леопардовым принтом и отделкой мехом на капюшоне. К слову, модные дизайнеры предлагают самые разные расцветки этого варианта зимней верхней одежды.

Напомним, что ранее в трендовых пуховиках на публике появлялись и другие звезды российского шоу-бизнеса. Среди них Марина Юдашкина, Валерия, Елена Исинбаева и многие другие.

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