«Сочный образ»: Безрукова в костюме цвета фуксия и туфлях Jimmy Choo привела в восторг стилиста

Ирина Безрукова 15 лет прожила в браке с Сергеем Безруковым. Расставание с ним стало для актрисы болезненным. Звезда сериала «Бригада» вскоре женился на Анне Матисон. А вот его бывшая супруга пока не нашла вторую половинку, но не теряет надежды, что встретит любовь. К слову, в 55 лет она может похвастаться моложавым видом, а также стройной фигурой. После участия в «Последнем герое», где ее полюбили все соплеменники, женщина еще сильнее похудела.

Теперь Ирина не только снимается в кино, но и зачастую посещает светские рауты и телешоу. Даже для простых прогулок она подбирает себе женственные наряды. Накануне актриса похвасталась новым образом. Она позировала в кресле в брючном костюме цвета фуксия. Укороченные брюки подчеркнули ее тонкие щиколотки, а жакет зрительно вытянул силуэт. Аутфит дополнили туфли-лодочки Jimmy Choo с оригинальным носком.

«И пусть за окном будет серость. Главное, что она никак не влияет на мое настроение. И вы не сдавайтесь», — написала звезда.

Поклонники осыпали Безрукову комплиментами. Многие отметили, что артистка похорошела. Ее наряд многих привел в восторг, как и имидж-стилиста Ольгу Трофимову. Она оценила лук Ирины для портала Teleprogramma.pro.

«Сильно красивый, яркий, сочный образ получился. Такие образы я обожаю. Костюмная группа является самой выигрышной в создании стиля. Если к яркому костюму добавить такого же цвета обувь, но акцентную, забирающую на себя большое внимание, то образ получается лаконичным, в то же время стильным и ярким, но не перегруженным яркостью. Образ получился монохромный, но благодаря спокойным прямым линиям костюма и совершенно бомбическими туфлями лук стал более вечерний, элегантный. Безрукова является женщиной, которая любит элегантный стиль. Она всегда не перегружает образы излишними деталями. Все ее образы повторимы и подходят ей безупречно. Цвет фуксия добавил остринку абсолютно базовому костюму», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.

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