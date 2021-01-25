«Татьяны, с именинами нас!»: Навка в белоснежном платье с маками позировала среди пальм

Татьяна Навка редко появляется на публике после Нового года. Во время каникул она выступала с ледовыми шоу. Фигуристка много работала в минувшем году и даже была среди судей в шоу «Ледниковый период». Теперь она крайне редко появляется на публике, наслаждаясь отдыхом. Недавно спортсменка поздравила всех с Крещением. Она поделилась прошлогодним фото, когда смогла нырнуть в ледяную прорубь.

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А 25 января Навка не забыла поздравить всех своих тезок с именинами. При этом в соцсети она опубликовала кадр, сделанный на курорте. Спортсменка позировала среди пальм в белоснежном платье миди с цветочным принтом в виде маков. Наряд дополнил кожаный пояс, подчеркнувший ее талию. Татьяна элегантно сидела на диване. Ее волосы были присобраны, что позволило ей открыть изящную шею.

«Мои прекрасные Татьяны, с именинами нас! Пусть сила звука нашего имени будет соответствовать внутренней силе и нашему настрою на жизнь!» — написала она.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Многие отметили, что фигуристка похорошела. «Танюша, и вас с днем ангела!», «Оставайся такой красоткой и будь счастлива», «Какая вы красивая», «Очень идет такой наряд», «Вы словно бутон», «Классная во всех смыслах», «Отдыхайте, вы заслужили», «Нереальная девушка, прям бутон», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что Навка заботится о дочке Надежде. Девочка тоже участвует в ледовых шоу и приносит родителям медали с соревнований по фигурному катанию.

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