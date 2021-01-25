«На пике популярности»: Бородина впечатлила модного эксперта образом с шортами из твида

Для студии шоу «Бородина против Бузовой» Ксения Бородина появилась в комбинезоне из твида в клетку, который дополнила блузой с рукавами-буфами. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Элла Маковей отметила, что телеведущей удалось создать ретрообраз из 60-х годов прошлого века.

«Шорты сейчас находятся на пике популярности. Видимо, Ксению, как и многих модниц, оставили неравнодушной показы весна-лето 2021 года. Большой отложной воротник и рукава-буфы на белоснежной блузе делают образ объемным, воздушным. Поддерживает ретрообраз высокая прическа с начесом, а также обувь с круглым мысом, так популярная в 60-е», — сказала Маковей.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей — персональный консультант по стилю, стилист, шопер. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция). В индустрии моды более 5 лет.

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