«Невероятно модно»: Костенко в черном бархатном мини-платье вышла в свет с Тарасовым

Модель развеялась с футболистом на празднике у друзей. На этот раз девушка выбрала трендовый образ для появления на публике.

Анастасия Костенко не скрывает, что счастлива в браке с Дмитрием Тарасовым. Девушка не раз подверглась критике, так как стала встречаться с футболистом, когда он только-только расстался с Ольгой Бузовой. Даже ее стиль в одежде публика осуждала. Однако за последние годы она подарила спортсмену дочек Милану и Еву. Они стали демонстрировать семейную идиллию, то в отпуске на Мальдивах, то во время совместных выходов в свет.

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Очередные выходные Костенко провела с мужем. Они решили развеяться и отправились на вечеринку к друзьям. Возлюбленная футболиста облачилась в черное мини-платье из бархата, которое дополнила колготками в тон и ботильонами. Тарасов предпочел надеть серый костюм с черной рубашкой. Они танцевали и веселились вместе. Анастасия продемонстрировала стройную фигуру, хотя после родов прошло меньше года.

«Вечер выдался душевным и волшебным», — заявила модель.

Ее новый образ для портала Teleprogramma.pro оценила имидж-стилист Лариса Тимиряева.

«Total black в осенне-зимнем сезоне — 2020/21 в фаворитах, поэтому во многих коллекциях данного сезона дизайнеры предлагают образы именно в тотально-черном. В топе модных материалов и бархат, а также велюр, причем в предстоящем весенне-летнем сезоне — 2021. Так что маленькое черное платье из бархата с высоким воротом — трендовое. Модного градуса ему добавляют детали: объемные рукава, кулиски и сборки, создающие эффект драпировки, что невероятно модно. Отлично подобраны матовые черные колготки, а вот с обувью можно было поиграть. Образ с нотками ретрошика, поэтому нужно было добавить жесткости или брутальности, создать контраст. Дерзко и стильно получается сочетание в черном монохромном луке мягкости и жесткости или же контрастное столкновение мужского и женского. Тем более и украшение довольно изящное. Не современная подача, хотя этот вариант визуально удлинил ноги и сделал на них акцент», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style по направлению «имиджелогия». Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

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