«Мне она нравится»: Бородина похвасталась леопардовой шубой из искусственного меха

Телеведущая призналась, что ее новый наряд вызвал ажиотаж в Сети. При этом она не хочет, чтобы каждая вторая девушка ходила в таком же образе, как у нее.

Ксения Бородина всегда любила пополнять гардероб люксовыми обновками. Она не скрывает, что за годы работы на телевидении ее вкус изменился. Еще 10 лет назад девушка одевалась не так, как сейчас. По ее словам, раньше стилисты смело экспериментировали с ее прическами, а некоторые наряды она даже не помнит. Теперь телеведущая сама подбирает себе образы, а на работе ей позволяют выходить в эфир в ее аутфитах, так как они соответствуют трендам.

Этой зимой Ксения успела обзавестись новыми пуховиками и даже шубой из натурального меха. Однако в гардеробе звезды есть и шубки Тедди. На этот раз девушка похвасталась очередной обновкой. Она примерила леопардовую длинную шубу из искусственного меха. Телеведущая призналась, что ее обновка вызвала ажиотаж в Сети.

«Она правда очень крутая! Мне бы конечно не сильно хотелось, чтобы сейчас все в ней ходили! Хочется какого-то эксклюзива, но она правда очень крутая! Мне она нравится нереально! Искусственный мех, предупреждаю сразу, при этом она мягкая невероятно! Мне кажется, это прям моя история», — поделилась она. «Идеальный крой оверсайз! Идеальный принт», — добавила Бородина.

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