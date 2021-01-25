«Очаровательная девушка»: дочь Малинина выбрала лук в бежевых тонах для прогулки по Лондону

Младшая дочь Александра Малинина в прошлом году отметила свое 20-летие. Девушка пошла по стопам отца и учится в Королевском колледже Лондона. Недавно она вошла в число номинантов оперного конкурса, выиграв поездку в Неаполь. В своем Instagram Устинья поделилась кадром, на котором запечатлелась на прогулке. Девушка выбрала аутфит в бежевых оттенках. Классическое пальто дополнила такого же цвета головным убором и сумкой-седлом Dior.

«Очаровательная девушка! Какая красивая! Вы прекрасны!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что у Устиньи есть брат Фрол. Двойняшек музыканту родила Эмма Малинина, врач по образованию. Кроме того, артист является многодетным отцом. Старший сын Никита появился у него в первом браке с Инной Курочкиной.

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