«Модные такие»: Стеша Маликова в платье с трендовым принтом прогулялась с братом

Семья Дмитрия Маликова отдыхает на Мальдивах. Там же они отметили день рождения своего сына Марка, которому исполнилось уже три года. Напомним, что малыша композитору и его жене в 2018 году родила суррогатная мать. С ним решила прогуляться по пляжу старшая наследница певца – 20-летняя Стеша. Снимкам она поделилась в своем Instagram.

Девушка выбрала платье на запах голубого цвета в белый горох. Модные эксперты утверждают, что этот принт – один из актуальных в сезоне. Талию дочь Маликова подчеркнула белым поясом. А образ завершила шлепками Hermes и клатчем в тон платью.

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«Модные такие! Как будто ваш сын! Классные! Какие красивые», — писали пользователи Сети.

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