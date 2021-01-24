Тренд на объем: Хилькевич вслед за Исинбаевой и Юдашкиной выбрала модный пуховик

Эта разновидность зимней верхней одежды – на пике популярности в этом сезоне.

Модные дизайнеры представили свои линейки пуховиков в осенне-зимних коллекциях. Все они, несмотря на длину, цвет и фасон, являются объемными. Наибольшую популярность среди российских звезд получили объемные короткие пуховики. В подобных ранее были замечены певица Валерия, бизнесвумен Марина Юдашкина, спортсменка Елена Исинбаева и другие селебрити. Поддержала этот тренд и Анна Хилькевич. Актриса выбрала модный пуховик синего металлического оттенка с капюшоном.

«Какая красивая! Шикарная девушка! Огонь!» — писали пользователи Сети.

Добавим, что в тренде самые разные модели пуховиков – длинные и короткие, из кожи и с накладными карманами, а также с поясом и в виде жакетов. Выбор остается за модницами.

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