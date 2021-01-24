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«Прощай черный»: Бабенко поддержала тренд на клетку, сделав акцент на талии

В таком образе актриса появилась на красной дорожке «Золотого орла».

«Прощай черный»: Бабенко поддержала тренд на клетку, сделав акцент на талии
Алена Бабенко. Фото: instagram.com/alena_babenko_official

Накануне в Москве состоялась церемония вручения премии «Золотой орел-2021». На красной дорожке блистали многие звезды кинематографа. Появилась среди них и актриса Алена Бабенко. Для выхода в свет она выбрала ярко-розовый жакет в крупную клетку, сделав эффектный акцент на линии декольте. Талию подчеркнула черным поясом.

«Я решила, что скоро весна и прощай черный!» — написала Бабенко в своем Instagram.

Фанаты оценили образ актрисы.

«Блистательная! Супер! Очень красивая!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что лучшим фильмом на кинофестивале был признан «Блокадный дневник» Андрея Зайцева, а лучшим сериалом «Триггер». Лучшим режиссером стал Андрей Кончаловский.  Награду за лучшую женскую роль на телевидении получила Светлана Немоляева, а за роль в кино – Ольга Оззолапиня.

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