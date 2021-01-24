С акцентом на ножки: 71-летняя Пугачева в мини-платье и тренче по фигуре предстала с мужем в особняке

Еще ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники говорил о том, что замужество пошло Алле Пугачевой на пользу. По словам историка моды, рядом с шоуменом Максимом Галкиным певица стала выглядеть еще моложе. Соведущий Эвелины Хромченко похвалил Примадонну за то, что она феноменально похудела и поддерживает стройную фигуру ради молодого избранника. Как говорит искусствовед, выглядит Алла Пугачева просто великолепно. И она может позволить себе носить платья и шорты длины мини.

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В своем подмосковном особняке в деревне Грязь Примадонна позировала вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным, демонстрируя монохромный лук. Певица примерила черное мини-платье, плотные колготки и туфельки на устойчивом каблучке, ее модный аутфит дополнил тренч по фигуре и массивная подвеска с кулоном. Алла Борисовна сделала фирменную прическу — объемные кудри, уложив капну белокурых волос набок. При этом акцент певица сделала на фигуре, в частности, на ножках, которыми, как говорит историк моды, Примадонна может гордиться.

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