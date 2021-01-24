«Хорошо посидели»: невестка Валерии в меховом полушубке встретилась с подругами

Лиана Шульгина успела провести время не только с мужем. После прогулки с дочкой она решила развеяться.

Валерия в прошлом году гуляла на свадьбе сына Арсения Шульгина. Он женился на своей избраннице Лиане. А уже спустя несколько месяцев, пара объявила о скором пополнении. Как известно, наследник певицы давно занимается собственным бизнесом. Он сам купил себе дорогостоящий автомобиль. Не удивительно, что для ребенка Арсений приобрел коляску Mercedes. Внучка артистки появилась на свет в новогоднюю ночь.

Шульгин устроил жене красивую выпуску, пригласив аниматоров с воздушными шарами. А вот потом сын Валерии стал часто уезжать с друзьями на отдых. Лиана в это время училась заботиться о ребенке. Девочку пара назвала Селин. 23 января она провела время с мужем, то играя с наследницей, то гуляя с ним по заснеженным улицам. А вот вечером невестка Валерии решила развеяться. Она отправилась в ресторан.

В соцсети девушка похвасталась новым нарядом. На этот раз она была не в пуховике, а в полушубке из меха с кожаными вставками голубого цвета и джинсах скинни. После родов Лиана заметно постройнела. Она пообщалась с подругами и устроила себе вкусный ужин.

«Как же хорошо посидели с моими девочками», — отметила девушка.

По всей видимости, в ее отсутствие за маленькой Селин приглядывал Арсений, а также родственники. Как известно, пара живет в одном доме с родителями Лианы. Недавно они все вместе устроили застолье, отметив день рождения невестки Валерии.

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