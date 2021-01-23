«Красиво и чувственно»: Рудковская вышла в свет в каштановом платье плиссе в пол с перьями

Яна Рудковская в январе отметила свой день рождения. Продюсер так хорошо выглядит, что многим сложно догадаться, сколько ей лет. Однако недавно она призналась, что ценит свои годы — ей 46 лет. Блондинка ухаживает за собой и любит пополнять гардероб люксовыми нарядами. Она предпочитает платья и блузки без вырезов. Свое декольте она почти всегда закрывает гипюром или легкими тканями. Элегантные образы светской львицы у многих вызывают восторг.

Во время новогодних каникул Яна стала посещать театры. Она даже ездила в Мариинский театр, где увидела балет «Щелкунчик». Каждый раз жена Евгения Плющенко представала в изящных луках. Она даже обзавелась пуховым кейпом, который удобно зимой носить с длинными нарядами. Рудковская 23 января снова посетила Большой театр. На этот раз она увидела балет «Онегин» на новой сцене. Для выхода в свет звезда облачилась в каштановое платье плиссе в пол с перьями и кружевом.

«Это восторг, как красиво и чувственно! Что же ты делаешь со мной, балет и Большой театр, что я влюбляюсь в тебя все больше и больше», — поделилась Яна.

Поклонники восхитились красотой жены Плющенко. Также они оценили новый вечерний аутфит блондинки. «Какое красивое платье», «Вы потрясающе выглядите. Платье под цвет стульев даже», «Вы просто прелесть, чудо, шикарно выглядите», «Восторг это Яна в новом платье! Как всегда сногсшибательно красиво», «Красиво! Как статуэтки!» — прокомментировали пост подписчики.

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