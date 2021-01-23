Модельные ноги: Пугачева в мини-шортах и белоснежном тренче изящно вышла из машины

Певица часто отдает предпочтение светлым оттенкам. Даже в зрелом возрасте она не стесняется демонстрировать свою красоту.

Алла Пугачева редко появляется на публике. В последнее время она покидает замок, чтобы увидеться с друзьями. Так во время новогодних каникул она успела навестить Иду Достман и других приятельниц. А вот сам Новый год певица отпраздновала дома. Она повеселилась с детьми Лизой и Гарри, а также родными. Артистка выбрала наряд в монохромном стиле с юбкой плиссе и болеро. Уже несколько лет она экспериментирует со стилем, облачаясь даже в молодежные образы.

Пока Примадонна коротает дни дома, а Максим Галкин занимается хозяйством, меняя лампочки в старинной люстре с сыном Гарри, поклонники решили вспомнить, как она блистала несколько лет назад. На одно из мероприятий артистка приехала в белоснежном тренче. Алла Борисовна также была в мини-шортах и клетчатой блузке. На кадрах она покидает машину, грациозно опуская ноги на асфальт. Звезда была вместе с мужем.

Пугачева показала стройные ноги. Она улыбнулась, когда ей подали руку.

«Шикарная мамуля», — гласит подпись к посту.

Поклонники отметили, что даже в 71 год она находится в отличной форме. Многие восхитились стилем звезды, которая в очередной раз показала превосходное чувство стиля. «Мамочка у тебя шикарная, позитивная и очень мудрая», «Красавица Алла Борисовна», «Да ,она шикарная женщина и для многих образец для подражания», «Прекрасная женщина», «Леди в белом», «Крутая всегда», — прокомментировали пост подписчики.

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