Ботинки до колен: Виктория Дайнеко вслед за Бузовой и Рудковской надела ботфорты

Певица Виктория Дайнеко уже не в первый раз отдает предпочтение высокой обуви. Бывшая участница шоу «Фабрика звезд» сочетает длинные сапоги не только с классическими вещами, но и отлично вписывает их в аутфиты стиля кэжуал. Одним из таких вариантов знаменитость поделилась на своей странице в сети.

Виктория разместила фото, на котором предстала в джинсах графитового оттенка и черной водолазке. Девушка не стала дополнять образ яркими аксессуарами. Онако внимание поклонников привлекла необычная обувь артистки. Высокие сапоги-ботфорты со шнуровкой и рифленой подошвой в тон брюкам из денима плотно облегали ноги певицы.

Подписчики Виктории остались в восторге от модного лука знаменитости:

«Обувь огонь! Говорит о скрытой истинной сущности женщины», «Красота какая!», «Вау! Красавица! А сапоги какие!».

Напомним, что Виктория — не единственная, кто любит носить ботфорты. Певица Ольга Бузова и продюсер Яна Рудковская тоже примеряли на себя высокие сапоги и оставались довольны выбором. Также жена шоумена Потапа — Настя Каменских — использует эту обувь не только в повседневной жизни, но и для профессиональных фотосессий и сценических образов.

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