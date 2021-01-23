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Акцент на размер: Айза Долматова продемонстрировала пуховик с «мужского плеча»

36-летняя бизнесвумен выбрала аутфит в монохромном стиле.

Акцент на размер: Айза Долматова продемонстрировала пуховик с «мужского плеча»
Айза Долматова. Фото: Instagram.com/aizalovesam

Бывшая жена рэпера Гуфа — Айза Долматова —  предпочитает спортивный стиль и максимум комфорта в одежде. Недавно на странице телеведущей появилась фотография, на которой знаменитость облачилась в огромный глянцевый пуховик черного цвета. Примечательно, что остальные вещи модного образа Долматова подобрала под него.

Айза после возвращения из теплого климата острова Бали соскучилась по стильным пуховикам и шапкам. Несмотря на любовь к купальникам и солнцу, блогер обожает мешковатую верхнюю одежду и возможность похвастаться такими новинками.

Долматова вслед за телеведущей Ольгой Бузовой и певицей Александрой Савельевой облачилась в куртку-оверсайз.

В отличие от Бузовой, вещь Айзы была сделана не из меха. А с Савельевой их отличала длина изделия. Свою актуальность в гардеробах знаменитостей крупные фасоны доказывают уже не первый сезон. Артисты сочетают их с кэжуал — и спорт-шик-стилями. Вот и владелица салонов красоты  дополнила образ спортивной шапкой-бини и джинсовым костюмом. Получившийся лук был выполнен в одной цветовой гамме. Ярким акцентом стал только ремешок сумки кросс-боди.

Однако не всем поклонникам пришелся по вкусу выбор Долматовой.

«Зачем такая громадная куртка? Она же вас полнит! У вас супер фигура, надо бы ее подчеркнуть, а не прятать, увольте стилиста»,- написали в комментариях подписчики.

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Айза ДолматоваЗвездный стильЗимняя модаМонохромный образоверсайзПуховики