«Жду весну!»: Устинья Малинина в полосатом жилете приготовилась к новому сезону

Дочь певца Александра Малинина — Устинья — поделилась с поклонниками своим модным вариантом на весну. Девушка разместила на своей странице снимок, на котором запечатлелась в пальто-халате песочного цвета и кожаных брюках кофейного оттенка. Акцентным пятном в образе стал полосатый жилет крупной вязки.

Отметим, что Устинья учится в Лондоне. Девушка собирается стать оперной певицей. У наследницы семьи Малининых уже вышло несколько песен. Однако знаменитость уделяет внимание не только своему музыкальному образованию, но и моде. Малинина часто демонстрирует своим подписчикам различные фэшн-новинки и фавориты личного гардероба.

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В этот раз Устинья показала свое видение весеннего лука. В Великобритании погода уже сейчас радует жителей Лондона плюсовыми температурами. Поэтому Устинья почувствовала нотки весны в воздухе. От этого появилось и настроение, как отмечает сама Малинина.

«Жду весну! Всем хорошего настроения!», — подписала снимок девушка.

Поклонники Устиньи остались в восторге от представленного лука:

«Яркая!», «Вы, Устинья, сама девочка-весна! Как праздник!», «Какое красивое сочетание цветов», «Просто красавица!».

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