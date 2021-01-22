«Готовим такую бомбу!»: Лобода в искрящемся мини-платье с открытой спиной блеснула «бесконечными» ногами

Певица опубликовала видеоролик в своем Instagram, где рассказала о своих ближайших планах.

Сразу после Нового года Светлана Лобода отправилась в Дубай. Там артистка не только отдыхала, но и дала концерт. В своем Instagram она рассказала фанатам о своих ближайших планах. Выяснилось, что совсем скоро Светлана выпустит новый трек.

«Скоро Премьера! Мы готовим Вам такую бомбу. Ждешь? Девочки, держитесь», — написала Лобода.

Кроме того, артистка собирается отрабатывать все ранее запланированные концерты. Такие хорошие для фанатов новости она сопроводила видеороликом, который был снят за кулисами. На кадрах Светлана разминалась перед выходом на сцену, облачившись в искрящееся мини-платье с открытой спиной, которое подчеркнуло ее «бесконечные» ноги.

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