«Бессонная ночь от восторга»: Рудковская в шифоновом платье в пол цвета индиго отметилась в Большом театре

Яна Рудковская побывала в Большом театре на балете «Нуреев» постановки Кирилла Серебренникова и Юрия Посохова. Об этом блондинка рассказала в своем Instagram.

«20 минут оваций стоя и слезы на глазах! Бессонная ночь от восторга! Я не помню на своей памяти таких эмоций после балета», — написала Рудковская.

Для визита в Большой театр продюсер выбрала приталенное шифоновое платье в пол цвета индиго. Фанаты оценили образ блондинки.

«Шикарная! Какая вы элегантная! Какое красивое платье! Вы великолепная!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в начале января Яна отметила свой день рождения. Ей исполнилось 46 лет. На днях она с мужем, Евгением Плющенко отмечала еще одну дату — 14 лет со дня их знакомства.

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