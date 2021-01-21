«Смелый и актуальный ход»: модный эксперт разобрала образ Марии Мироновой

Пока многие российские звезды отдыхают на Мальдивах и Бали, Мария Миронова только думает о том, где провести предстоящий отпуск. Размышлениями она поделилась в своем Instagram. А публикацию сопроводила снимком, на котором позировала в авангардном платье с асимметричной юбкой плиссе. Эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист Элла Маковей, отметила, что это смелый ход.

«Сочетание черно-белого принта с ярким «французским синим» — смелый и актуальный ход. Как и рекомендуют тренды двадцатых годов XXI века, женственные платья и юбки дополняем грубой обувью на рифленой подошве. А классический шерстяной жакет оттенка camel придает образу классическую собранность и примиряет «авангард» с повседневностью», — сказала Маковей.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей — персональный консультант по стилю, стилист, шопер. Прошла обучение в Institut Français de la Mode, Франция. В индустрии моды более 5 лет.

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