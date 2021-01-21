Тренд сезона: Домнина вслед за Исинбаевой и Юдашкиной выбрала объемный пуховик

Оксана Домнина и Роман Костомаров в браке много лет. У пары растет 10-летняя дочь Настя и 5-летний сын Илья. К слову, недавно они отметили день рождения мальчика. А после приехали отдыхать в Сочи. В своем Instagram фигуристка поделилась эмоциями от предстоящего отпуска.

«Как я счастлива впервые приехать в Сочи отдыхать зимой… Сколько лет мы тут работаем, но всегда летом, а зимой всегда бегом… налетом, наскоком… и дальше по городам…» — написала Домнина.

При этом Оксана позировала в трендовом объемном пуховике. Ранее в подобных были замечены и многие другие российские звезды. Среди них спортсменка Елена Исинбаева, бизнесвумен Марина Юдашкина, певица Валерия и другие. Вполне естественно, что каждая модница выбирает цвет пуховика по своему вкусу. Домнина решила приобрести ярко-красный.

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