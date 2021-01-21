«Придает ей свежесть»: Бабкина отметилась в виноградных кюлотах и актуальных ботинках сезона

Надежда Бабкина в минувшем году отметила 70-летие. Артистка не перестает удивлять поклонников своим цветущим видом. Не удивительно, что она строит отношения с молодым избранником Евгением Гором. Певица наполнена энергией и жизненными силами: она успевает давать концерты и участвовать в съемках передачи «Модный приговор». За последние годы звезда не раз экспериментировала с имиджем, а эксперты с радостью подбирают для певицы ультрамодные образы.

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На днях Надежда Георгиевна вернулась к работе после каникул, которые провела в деревне. Для начала она посетила салон красоты, где ей сделали новую прическу. Певица позволила стилистам укоротить и завить ее локоны. Также на съемках в студии она появилась в новом образе. Бабкина облачилась в кюлоты виноградного цвета, каштановую рубашку и ботинки на толстой подошве. Поверх она накинула палантин золотистого окраса. Рядом с ней позировал Александр Васильев.

«Снова вместе, снова рядом… Не виделись с прошлого года!» — заявила звезда.

Поклонники отметили, что певица помолодела. Они восхитились ее имиджем. А для портала Teleprogramma.pro оценку образу дала имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Надежда Бабкина с каждым годом расцветает словно роза. Это видно в ее образе в целом. Преимущественно она работает со стилистами, так как является экспертом в модной программе. Также Надежда много работает над своей внешностью. Фигура у нее в последнее время держится в стабильных формах и цвет лица достаточно свежо выглядит. Прическа, легкие кудри на короткой длине, придает ей свежесть, молодость и такой легкий флер креатива, творчества и стиля. По цвету не могу сказать, что все подобрано идеально. Но идеально, это не всегда хорошо. Мы видим тренд — обувь. Обязательно обратите внимание на обувь на плоской толстой подошве, которая актуальна в 2021 году. Также кюлоты виноградного цвета. Это нестандартный оттенок, но брюнеткам такой не сильно яркий цвет подходит. Меня смущает рубашка терракотового или даже кирпичного цвета. Может быть, при дневном свете рубашка выглядит иначе, но здесь она не особо гармонирует с виноградными брюками. Еще Надежда накинула на плечи золотистую накидку. Лучше бы она выбрала накидку стального оттенка, тогда бы все предметы в образе увязались, был бы такой стилистически верный, немного нестандартный образ», — добавила она.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы — свыше 10 лет.

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