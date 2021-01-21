Светлана Лобода является не только популярной певицей, но и одной из самых красивых девушек шоу-бизнеса. Она не скрывает, что много занимается спортом, чтобы хорошо выглядеть. Артистка привыкла много работать, но пандемия позволила ей больше времени посвятить семье. В прошлом году она отдыхала в Греции с дочками Евангелиной и Тильдой. А в январе звезда устроила себе второй большой отпуск сначала в Дубае, а потом на Мальдивах.

20 января Лобода прилетела в Москву. Как обычно, девушка сразу отправилась на работу. На этот раз она триумфально вышла на сцену в сногсшибательном серебристом мини-платье. Наряд открывал длинные ноги певицы. А дополняли лук босоножки на шпильке. Артистка под ритмичный бит покинула сцену и продефилировала по коридору, демонстрируя походку от бедра и точеную фигуру. Она улыбалась, соскучившись по выступлениям.

«Ну что тебе сказать?» — кокетливо сказала звезда другу.

После насыщенного дня Светлана отправилась домой. Поклонники стали обсуждать ее смелый образ. Певица свела их с ума своей красотой. «Ноги — мечта», «Просто куколка», «От этой походки сходишь с ума», «Как можно быть такой идеальной», «Это бесподобная красота», «Идеальные формы», «Дива как есть», «Эти платья, ноги, кудри», «Как после этого на себя смотреть», «Лучшие ноги страны», — прокомментировали пост подписчики.

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