«Искрится счастьем»: Агата Муцениеце в лисьей шубе и кожаном мини обнажила изящные ножки

Агата Муцениеце в минувшем году стала свободной девушкой. Почти девять лет она прожила в браке с Павлом Прилучным. За это время они обзавелись двумя детьми: сыном Тимофеем и дочкой Мией. После развода актриса переехала жить в столичную квартиру. Как она и мечтала, режиссеры стали приглашать ее в разные проекты. Если сначала девушка грустила из-за разлада в семье, то постепенно грусть и печаль сгинули.

Более того, поклонники заметили, что Агата постройнела и похорошела. Не так давно она сменила имидж, нарастив волосы. Последние недели артистка регулярно ездит на съемки «Честного развода». Если на днях она делилась кадрами из помещения, где смущала коллег своим роскошным декольте, то теперь девушка приехала за город. Сначала Муцениеце предстала в белоснежном пальто, поверх которого накидывала пуховик. Ей также дали меховые наушники.

«Мне кажется, даже с утеплением угадали. Мяу!» — отметила она.

А вот в конце съемочного дня, наобщавшись с коллегой Александром Робаком, она переоделась в кожаную мини-юбку и облегающую блузку с вырезом. Образ дополнила лисья шуба. Девушка стала прыгать и кружиться на улице в лучах закатного солнце. Агата продемонстрировала свои изящные ноги.

Поклонники были очарованы тем, как выглядит актриса. «Искрится счастьем», «Агата, какая грация», «Все счастливее», «Утерла нос Пашке», «Какая красотка», «Жрица ночи», «Ох, шальная», — прокомментировали пост подписчики.

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