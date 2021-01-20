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«В этом вся Маша»: Распутина прогулялась в яркой трендовой дубленке

Эксперт портала Teleprogramma.pro Елена Бестави разобрала наряд певицы.

«В этом вся Маша»: Распутина прогулялась в яркой трендовой дубленке
Маша Распутина. Фото: Global Look Press

Наряды Маши Распутиной всегда привлекают к себе внимание. Артистка выбирает яркие вещи и образы, как на сцене, так и в повседневной жизни. В своем Instagram она опубликовала видеоролик, на кадрах которого прошлась по магазину. Для визита в супермаркет Маша выбрала короткую дубленку с металлическим напылением и кепку. Эксперт портала Teleprogramma.pro, имидж-стилист Елена Бестави отметила, что такие дубленки сейчас очень актуальны.

«Да, дубленки с металлическим напылением очень актуальны. Люрекс, металлический блеск уже второй год с нами. Кепки тоже популярны, но немного другой формы, которые имеют более жесткую основу. Это кепки из 20-х годов прошлого века, которые называются «ньюс бойз». Они не западают назад, как у Маши. А в целом, все то, что блестит – в этом вся Маша. У нее даже маска блестящая. Но она выдерживает этот стиль, другой мы ее не представляем», — сказала Бестави.

Справка Teleprogramma.pro

Елена Бестави — эксперт по имиджу. Автор мастер-классов и тренингов по имиджу и стилю.

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