Волочкова в сливочной шубе из натурального меха и рваных джинсах вышла в свет

Балерина не смогла отказать себе в выступлении даже в день рождения.

Анастасия Волочкова является не только балериной, но и одной из самых известных танцовщиц в стране. Она не скрывает, что в свое время выступала в Большом театре благодаря своему упорству и труду. Девушка обладает эффектной внешностью, а ее шпагаты даже попали в книгу рекордов Гиннеса. Также блондинка знаменита своими романами с влиятельными мужчинами. Вот уже больше года она живет с новым избранником, которого скрывает от общественности.

20 января Волочкова отмечает свой день рождения. С самого утра она стала получать подарки. Примечательно, что балерина отправилась в театр. В свой юбилей она решила подарить зрителям выступление. У специальной фотозоны с цветами Анастасия похвасталась нарядом. Она позировала в рваных джинсах и сливочной шубе. Манто звезда дополнила сапогами с мехом в тон.

«Оказывается вас у меня настоящих и любящих так много! Я уже на площадке в театре. Начинаю готовиться и репетировать. Не всем успеваю ответить!! Ответственное выступление сегодня. Если кто-то захочет мне передать цветочки, я придумала вариант. Их можно отправить или привезти для меня», — поделилась она.

Как известно, Волочкова обожает меха, а также белые розы. Пока неизвестно, закатит ли она вечеринку, как обычно. Напомним, что из-за пандемии балерина даже отложила свою свадьбу. При этом не исключено, что 45-летие ей захочется отпраздновать с возлюбленным и друзьями. Также артистка собиралась снова улететь на Мальдивы после своего дня рождения.

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